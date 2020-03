Koronawirus nie przeszkodzi urzędowym sprawom. Wiele z nich można załatwić nie wychodząc z domu

Żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania i rozprzestrzeniania się koronawirusa - Ministerstwo Zdrowia apeluje, by bez potrzeby nie wychodzić z domów. Wiele spraw można załatwić za pośrednictwem internetu. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Pani Anna zameldowała się w Otrębusach - żeby to zrobić nie musiała iść do urzędu. W czasie pandemii, zdaniem urzędników, to najlepszy sposób na załatwianie takich spraw.

- Zachęcamy do tego, żeby w dobie problemu, z którym się mierzymy nie wychodzić z domu i załatwiać wszystko online’owo – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Wiele urzędowych spraw można załatwić za pośrednictwem internetu TVN24

Wiele spraw załatwisz online

Nie idąc do urzędu można załatwić urzędowe sprawy. Oczywiście nie wszystkie. Przez internet nie weźmiemy ślubu, nie sprzedamy mieszkania i nie wyrobimy paszportu, ale możemy za to zgłosić narodziny dziecka, złożyć PIT czy wniosek o nowy dowód osobisty. Lista spraw, które załatwimy w sieci jest dużo dłuższa.

Karol Manys z Ministerstwa Cyfryzacji zwraca uwagę, że to nie jest tylko oszczędność czasu, ale wygoda. - Ale jak się okazuje w tej chwili również kwestie związane z bezpieczeństwem - dodaje.

Wystarczy komputer, internet i profil zaufany, czyli "klucz", który otwiera świat online. Większość Polaków może założyć go przez stronę banku, które są powiązane z systemem.

Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca, by osoby z gorączką i kaszlem, skorzystały z teleporady. Konsultanci pod numerem 800 190 590 - wskażą, w których przychodniach lekarz pomoże na odległość. Są ich setki w całym kraju.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

- Teleporady umożliwiają kontakt telefoniczny z lekarzem. Dzięki teleporadom można uzyskać e-zwolnienie lub e-receptę – zapewnia Joanna Mierzwińska rzeczniczka dolnośląskiego NFZ.

Zwolnienia lekarskie na odległość

Oznacza to, że lekarz nie widząc pacjenta, może wysłać go na L4. To wygoda dla pacjenta, a dla lekarza wyzwanie.

- Jeśli skontroluje mnie ZUS, a ja wystawię to zwolnienie bez osobistego badania pacjenta, ZUS to zwolnienie zaneguje, zaneguje moje postępowanie i odbierze mi na kilka miesięcy możliwość wypisywania zwolnień lekarskich, jako lekarz państwowej ochrony zdrowia, który pracuje codziennie jestem w tej chwili dla pracodawcy bezużyteczna - zwraca uwagę lekarz rodzinna Anna Jaworska.

Ministerstwo Zdrowia apeluje by urzędowe sprawy załatwiać za pośrednictwem internetu TVN24

Na ostatnim dyżurze nie wystawiła zwolnień nie widząc pacjenta. Boi się, że to niezgodne z przepisami. Zapytała ZUS, czy może przez telefon ocenić stan pacjenta i wysłać go na L4.

- Zgodnie z przepisami, lekarz może wystawić zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy za pomocą systemów teleinformatycznych. Jeżeli będzie mógł stwierdzić, że taka osoba jest chora lub nie. W ostateczności to lekarz podejmuje taką decyzję, on jest specjalistą – podkreśla Paweł Żebrowski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

NFZ chce iść o krok dalej - w związku z pandemią, fundusz szykuje się do wprowadzenia wideoporad.

Łukasz Wieczorek, asty/pm

Źródło: TVN24