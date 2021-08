Polska pomoc dla Ukrainy w walce z COVID-19. Prezydent Andrzej Duda: 21 ciężarówek i 127 ton sprzętu medycznego

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w przekazaniu Ukrainie pomocy solidarnościowej z Polski - sprzętu medycznego do walki z koronawirusem oraz szczepionek przeciw COVID-19. - Chciałbym, żeby to był także widomy znak solidarności i przyjaźni, tego, że Polska jest dobrym sąsiadem, który jest wtedy, kiedy jest potrzebny - mówił prezydent. Wcześniej Duda spotkał się też z metropolitą lwowskim arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim.

Prezydent Andrzej Duda odwiedził we wtorek centrum logistyczne BIOKON w Kijowie, gdzie uczestniczył w przekazaniu przez Polskę pomocy solidarnościowej, czyli środków do walki z koronawirusem.

Polska pomoc dla Ukrainy w walce z COVID-19

Przekazał, że wartość tej pomocy to około 18 milionów złotych. - Ta pomoc, która przybyła z Polski (...) znajduje się już tutaj w tym magazynie niedaleko Kijowa i wkrótce zostanie przekazana potrzebującym na Ukrainie - powiedział prezydent.

- Mam nadzieję, że ten sprzęt pomoże ludziom, pomoże tym, którzy walczą na Ukrainie o życie innych: lekarzom, pielęgniarkom. Chciałbym, żeby to był także widomy znak solidarności i przyjaźni, tego, że Polska jest dobrym sąsiadem, który jest wtedy, kiedy jest potrzebny. Czyli jest to przyjaciel, który jest prawdziwy, bo poznaje się go w trudnej sytuacji - dodał Duda.