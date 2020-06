Hormon stresu a ryzyko zgonu na COVID-19. Naukowcy wskazują zależność

Chorzy na COVID-19, u których stwierdza się we krwi bardzo wysoki poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, są bardziej narażeni na szybkie pogorszenie stanu zdrowia i śmierć - wynika z badań. - Dysponowanie takim wczesnym wskaźnikiem pomoże lekarzom zapewnić najlepszą pomoc medyczną tak szybko, jak to tylko możliwe - twierdzi kierownik projektu profesor Waljit Dhillo.

Więcej kortyzolu u osób najbardziej narażonych na śmierć przez COVID-19

Naukowcy objęli badaniem 535 pacjentów przyjętych między 9 marca a 22 kwietnia 2020 roku do trzech londyńskich szpitali (Charing Cross, Hammersmith oraz St Mary's Hospital) z podejrzeniem COVID-19. W ciągu 48 godzin od przyjęcia wykonano im testy na obecność wirusa oraz inne badania laboratoryjne, w tym pomiar poziomu kortyzolu we krwi. U 403 chorych potwierdzono COVID-19. Blisko 27 procent osób z tej grupy zmarło.

Średni poziom kortyzolu u pacjentów z potwierdzonym COVID-19 był istotnie wyższy niż w grupie, w której nie wykazano infekcji (odpowiednio 619 nanomoli na litr oraz 519 nmol/l). Normalnie, poziom kortyzolu u zdrowych zrelaksowanych osób powinien wynosić od 100 do 200 nmol/l, a gdy śpimy może zbliżać się do zera. Kortyzol jest hormonem produkowanym przez organizm w odpowiedzi na stres, taki jak na przykład choroba. Powoduje zmiany w metabolizmie, pracy serca i czynności układu immunologicznego, co ma pomóc w jej zwalczaniu. Niski poziom kortyzolu u osoby chorej może być zagrożeniem życia, jednak nadmiernie wysokie stężenie tego hormonu może być równie niebezpieczne, gdyż zwiększa ryzyko infekcji i innych powikłań.

"Pomoże lekarzom zapewnić najlepszą pomoc medyczną tak szybko, jak to tylko możliwe"

Jego zdaniem ocena stężenia kortyzolu we krwi może być jednym z prostych wskaźników stosowanym łącznie z pomiarami saturacji (wysycenia krwi tlenem), w celu identyfikacji chorych na COVID-19 wymagających natychmiastowego przyjęcia do szpitala. - Dysponowanie takim wczesnym wskaźnikiem, pozwalającym ocenić, u którego z pacjentów może dojść do szybszego pogorszenia stanu zdrowia, pomoże lekarzom zapewnić najlepszą pomoc medyczną tak szybko, jak to tylko możliwe - zaznaczył.