Mosbacher o relacjach amerykańsko-polskich: razem jesteśmy silniejsi

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher nawiązała do sobotniej rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. "Relacje polsko-amerykańskie są bliższe niż kiedykolwiek, razem jesteśmy silniejsi. Dziękujemy Polsce za gotowość do wysłania misji medycznej do Chicago" - napisała na Twitterze ambasador.