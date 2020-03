Dzieci potrzebują specjalistycznego leczenia. Kolejne mogą lecieć do USA

Kolejna dwójka dzieci, która wymaga pilnego leczenia, wyleci do USA. Możliwość podróży to efekt współpracy amerykańskiej ambasady w Polsce oraz polskich placówek w USA - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych.

"Dziś kolejnych dwóch małych pacjentów wymagających pilnego leczenia specjalistycznego wyleci do USA na pokładzie samolotu PLL LOT. Pomoc dzieciom w tym trudnym czasie była możliwa dzięki współpracy US Embassy Warsaw oraz placówek w USA" - napisało w niedzielę MSZ na Twitterze.

Zawieszone loty Europa - USA

To już kolejny raz, gdy MSZ informuje o tym, że dzięki zgodzie USA na kontynuowanie leczenia specjalnymi czarterami PLL LOT mogą polecieć do Stanów Zjednoczonych kolejne dzieci z Polski. Od 13 marca zawieszone są przeloty z Europy do Stanów Zjednoczonych cudzoziemców, którzy w ciągu 14 dni przed planowym wjazdem do USA przebywali w strefie Schengen (również w Polsce). Taki stan obowiązuje do odwołania przez prezydenta USA. Donald Trump deklarował wcześniej, że ograniczenia trwać będą 30 dni.