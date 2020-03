"Hospitalizowanych jest 121 osób, 237 poddano kwarantannie domowej"

Minister zdrowia przedstawił raport dotyczący koronawirusa

- Na tej sali od prawej do lewej są pielęgniarki, lekarze, ratownicy, inni pracownicy służby zdrowia. Szczególnie do was kieruję apel, ale do wszystkich pań i panów posłów, o to, abyście państwo wysłuchali tej informacji z uwagą i z pozbawieniem częstych na tej sali emocji - zaapelował, zwracając się do osób zgromadzonych w sali posiedzeń. - To, co przekażecie ludziom, którzy wam ufają i wierzą, od tego zależy, czy będziemy mieli epidemię wirusa, czy epidemię wirusa i epidemię paniki. Od tego, czy przekażecie rzetelną informację, zależy bezpieczeństwo i zdrowie Polaków - przekonywał.