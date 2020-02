"Ci ludzie przeszli bardzo dużo". Polacy z Wuhan wylądują w kraju wieczorem

Wszyscy będą w specjalnie przygotowanym, oddzielnym budynku. Nie będą mieli styczności z innymi ludźmi - mówił w niedzielę o tym, co czeka po wylądowaniu w kraju wracającą z Chin grupę 30 Polaków, minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Koronawirus 2019-nCoV z chińskiego Wuhanu dociera do kolejnych krajów. W Europie wykryto go we Francji, Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Szwecji oraz Hiszpanii.