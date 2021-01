Brytyjski minister dziękuje Polakom. "Piszę, by wyrazić moją głęboką wdzięczność i uznanie"

Minister złożył list na ręce ambasadora Polski w Londynie Arkadego Rzegockiego. Treść pisma ambasada udostępniła we wtorek w mediach społecznościowych.

Brytyjski minister transportu: wyrażam głęboką wdzięczność i uznanie

"Piszę, by wyrazić moją głęboką wdzięczność i uznanie za pomoc zaoferowaną przez polski rząd w złagodzeniu znaczących zakłóceń w hrabstwie Kent w ostatnich tygodniach. Wsparcie polskich Wojsk Obrony Terytorialnej w testowaniu było nieocenione i umożliwiło wielu tysiącom kierowców bezpieczne przekroczenie granicy oraz powrót do ich rodzin tak szybko, jak to było możliwe" - napisał Shapps.