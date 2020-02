Minister edukacji zwołuje naradę z kuratorami w sprawie koronawirusa

Na czwartek 27 lutego Ministerstwo Edukacji Narodowej zaplanowało spotkanie z kuratorami oświaty. Minister Dariusz Piontkowski zamierza z nimi rozmawiać m.in. o koronawirusie. - Na spotkaniu przypomnimy zasady bezpieczeństwa i higieny. Przekażemy im rekomendacje z tym związane - poinformował minister. - Przypominam, że tutaj główną rolę odgrywają Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny. My nie jesteśmy lekarzami, więc stosujemy się do ich zaleceń - zaznaczył.

To właśnie z MZ i GIS resort edukacji wypracowuje rekomendacje dla szkół.

Prezydent: zwracam się do marszałek Sejmu o pilne zwołanie specjalnego posiedzenia izby, podczas którego rząd przedstawi informację w związku z koronawirusem. TVN24

Dyrektor odpowiada za zdrowie

Minister Piontkowski przypominał w środę, że szkoły mają wypracowane schematy postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrażających bezpieczeństwu uczniów. Pytany, czy słuszne są zalecenia dyrektorów, by dzieci, które wróciły z ferii we Włoszech lub Azji, pozostawały w domu, mówił, że to decyzja dyrektorów.