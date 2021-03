- Jeżeli byłoby dużo wolnych terminów szczepień, to niewykluczone, że 22 marca rozpoczniemy rejestrację nie tylko dla osób w wieku 66 i 65 lat - przekazał szef KPRM i pełnomocnik do spraw szczepień Michał Dworczyk. - Mamy nieco mniejsze zainteresowanie rejestracją na szczepienia w tych dwóch rocznikach, które od dzisiaj się mogą rejestrować. Jest to oczywiście związane z wieloma informacjami w mediach, które pojawiają się na temat szczepionki AstraZeneca. My staramy się tłumaczyć, rozwiewać te wątpliwości - podkreślił.