Jeden stolik, cztery obce osoby, wśród nich premier. Morawiecki: te odległości są zalecane, ale nie nakazywane

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w piątek jedną z restauracji w Gliwicach, która skorzystała z planu pomocy dla przedsiębiorstw. Na zdjęciach opublikowanych przez szefa rządu widać, jak siedzi on przy jednym stoliku z właścicielami lokalu. Wątpliwości budzi to, czy w czasie spotkania nie naruszono zasad, które Ministerstwo Rozwoju wytyczyło w związku z przeciwdziałaniem pandemii. - Te pewne odległości są zalecane, ale nie są nakazywane - tłumaczył w sobotę Morawiecki.

Cztery obce osób przy jednym stoliku, wśród nich premier

Zapytany o to w sobotę szef rządu tłumaczył, że "co do reżimów sanitarnych, to tak jak wcześniej było wyjaśniane przez odpowiednie służby, te pewne odległości są zalecane, ale nie są nakazywane i w taki sposób do tego podeszliśmy".