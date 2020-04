Wróci sport. Rząd przedstawił plan

Mateusz Morawiecki przekazał, że od 4 maja w Polsce nastąpi kolejne rozluźnienie restrykcji nałożonych w związku z pandemią COVID-19. Jak tłumaczył premier, udostępnione zostaną miejsca do uprawiania sportu na otwartym powietrzu, w tym orliki i inne boiska, gdzie przebywać będzie mogło nie więcej niż sześć osób.

W związku z pandemią COVID-19 - choroby, która dotknęła w Polsce już ponad 11 tysięcy osób - na przełomie marca i kwietnia wprowadzono szereg restrykcji, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Morawiecki: od 4 maja kolejne luzowanie obostrzeń

Na konferencji prasowej w sobotę szef rządu Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnym etapie rozluźniania obostrzeń. Dotyczą one możliwości uprawiania sportu i rekreacji. Jak mówił premier, sport jest działem istotnym dla gospodarki narodowej, wpływa także na kondycję i zdrowie Polaków. - W drugim etapie zbliżamy się do udostępnienia boisk i tych różnych miejsc uprawiania sportu, które są na otwartej przestrzeni. Ten drugi etap będzie od 4 maja, czyli już całkiem niedługo. W drugim etapie również otwarte zostaną orliki. Na boiskach grać będzie mogło nie więcej niż 6 osób - poinformował. Dodał, że dopuszczalne będą także inne dyscypliny, na przykład tenis ziemny na otwartej przestrzeni.

Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk dodała, że na uruchomionych obiektach będą obowiązywały wszystkie ograniczenia dotyczące m.in. dystansu między poszczególnymi osobami.

- Obiekty na otwartej przestrzeni będą dostępne dla maksymalnie sześciu osób, obiekty typu korty tenisowe będą dostępne dla dwóch osób przebywających na jednym korcie. Wszystkie czynności wykonywane na tych obiektach, czyli już stricte trening sportowy, będą odbywać się bez maseczki, niemniej jednak do samego przyjścia na obiekt (...) będziemy musieli zachowywać wszystkie zasady bezpieczeństwa - poinformowała.

Następne fazy otwarcia

Mateusz Morawiecki przedstawił także plany na następne fazy otwarcia. - W trzecim etapie zostaną otwarte sale szkolne, hale sportowe, czyli obiekty zamknięte, ale również jeszcze z maksymalnie z sześcioosobowym składem osób grających, uprawniających daną dyscyplinę sportową i przy przestrzeganiu rygorów bezpieczeństwa, rygorów sanitarnych - powiedział.

- Czwarty etap obejmie te obiekty, które jednocześnie też kojarzą się z większą bliskością osób, które ze sobą współpracują lub rywalizują w sporcie, jak różnego rodzaju siłownie, sale fitness, także baseny, sport, rekreacja i kręglarnie, czy innego tego typu miejsca uprawiania sportu - mówił szef rządu.

Podkreślił, że decyzje o przejściu do kolejnych etapów - trzeciego i czwartego - będą uzależnione od liczby zachorowań, ale także od liczby dostępnych łóżek w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych. - Po to, żeby mieć pewność, że w przypadku, gdyby ta fala (zachorowań) przybrała na sile, w jakimś interwale czasowym - dwa czy trzy tygodnie następujące po otwarciu gospodarki lub sportu - żebyśmy mogli z powrotem nad nią we właściwy sposób zapanować - wyjaśnił premier

"Sportowcy muszą trenować"

Premier poinformował także, że otwarte zostaną także centralne ośrodki sportowe w Spale i w Wałczu, w ścisłym reżimie sanitarnym. Podkreślił, że "sportowcy, by dawali nam tę radość ze zdobywania złota, srebra, brązu, z ich zwycięstw, muszą trenować". Jak dodał, to ważne, żeby rozpoczęły się treningi pod kątem igrzysk olimpijskich w Tokio, które zostały przełożone na przyszły rok.

Dodał, że "w drugiej kolejności, już wkrótce, już za miesiąc, (odbędą się) rozgrywki ekstraklasy, piłki nożnej". - W trzeciej kolejności mam nadzieję, nastąpi powrót do jeszcze szerszej aktywności sportowej - zapowiedział szef rządu. - Musimy zdawać sobie sprawę, że przed nami prawdziwy maraton wyzwań, ale już co najmniej kilka kilometrów tego maratonu przebyliśmy z sukcesem. Jestem przekonany, że wspólnie dobiegniemy do mety - powiedział Morawiecki.

Pierwsza faza powrotu do "nowej normalności"

Mateusz Morawiecki przypomniał, że pierwszy etap powrotu do "nowej normalności" został już uruchomiony i dzięki niemu możliwe jest indywidualne trenowanie np. w parkach i lasach. Ponadto od 20 kwietna zwiększone zostały limity osób przebywających w sklepach oraz w miejscach kultu.

Umożliwiono także przemieszczanie się w celach rekreacyjnych z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych oraz zasłoniętymi ustami i nosem. Z ograniczeń przemieszczania bez dorosłego wyłączono także osoby powyżej 13 roku życia.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski wyjaśniał wtedy, że celowo nie ma podanych konkretnych dat przejścia do kolejnych etapów, bo to będzie zależało od rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak poinformowała na Twitterze Kancelaria Premiera, decyzja zostanie podjęta po spełnieniu niezbędnych warunków, a są to: analiza przyrostu zachorowań, wydajność służby zdrowia i realizacja wytycznych sanitarnych.

Autor:ft/kg