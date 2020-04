"Omówiliśmy różne opcje przełożenia wyborów". Marszałek Senatu po rozmowie z Jarosławem Gowinem

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przekazał, że podczas rozmowy z wicepremierem Jarosławem Gowinem byli zgodni co do tego, że "w obecnej i prognozowanej sytuacji epidemicznej, wybory nie powinny się odbyć 10 maja". - Omówiliśmy różne opcje przełożenia wyborów, wypracowanie rozwiązania wymaga dalszych rozmów liderów politycznych - dodał. Gowin powtórzył w sobotę, że "wybory nie mogą się odbyć" w wyznaczonym terminie.

W piątek marszałek Senatu podkreślał, że nie trzeba zmieniać konstytucji, żeby przełożyć wybory prezydenckie, a wystarczy do tego wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Zwracał uwagę, że nie jest napisane, do kiedy muszą się odbyć wybory po zakończeniu tego stanu i podkreślił, że jest to "pole do negocjacji".