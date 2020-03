"Rządzący pokazują, jak łatwo lekceważyć to, co się mówi do społeczeństwa"

- Rząd na pewno nie jest na to przygotowany - uznał w "Faktach po Faktach" senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski, który odniósł się do nadchodzącej Rady Gabinetowej, gdzie omawiany ma być pakiet dla przedsiębiorców. Opozycjonista z czasów PRL i przedsiębiorca Władysław Frasyniuk, podkreślił, że rząd powinien skupić się na tych, którzy jeszcze funkcjonują. - Zrobić wszystko, żeby obniżyć koszty - dodał. W programie komentowana była także Rada Ministrów, podczas której rządzący spotkali się osobiście. Okazało się potem, że wśród nich był minister zakażony koronawirusem.

Minister środowiska Michał Woś poinformował w poniedziałek, że po stwierdzeniu w niedzielę koronawirusa u pracownika Lasów Państwowych, z którym miał kontakt, poddał się kwarantannie i wykonał badanie. Test dał wynik pozytywny.

W związku z tym grupa osób, która była na posiedzeniu Rady Ministrów, na którym obecny był też minister Woś, została przebadana. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w środę, że wyniki ich badań są negatywne.

"Rząd ma wszelkie możliwości techniczne do pracy zdalnej"

- Procedury, procedury, procedury. Patrząc na to, co się dzieje we wszystkich rządach od lat, widać wyraźnie, że polscy politycy mają dodatni odczyn, jeśli chodzi o procedury. Smoleńsk, teraz koronawirus. Niczego nie uczą polityków - skomentował w "Faktach po Faktach" opozycjonista z czasów PRL i przedsiębiorca Władysław Frasyniuk.

Zwrócił uwagę, że "na Radzie Ministrów wszyscy sobie podają ręce", a prezydent "Andrzej Duda spotyka się z pracownikami Orlenu". - Mówicie nam: półtora metra od siebie, a oni (organizują) grupowe spotkania. Kompletnie bez sensu, nie ma procedur. Rządzący pokazują nam, jak łatwo lekceważyć to, co się mówi do społeczeństwa - podkreślił.

Drugi gość programu, senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski ocenił, że "rząd, który ma wszelkie możliwości techniczne do pracy zdalnej".

- Gdyby nawet sobie nie podawali dłoni, a minister środowiska byłby wśród nich obecny, to skończyłoby się tak samo. Rząd musi przygotować się na każdą sytuację, to jest zagrożenie epidemiczne. Jeżeli jakieś są z tym problemy, to jestem zaskoczony - stwierdził.

Rząd omówi pakiet pomocy dla przedsiębiorców. Borowski: na pewno nie jest na to przygotowany

Prezydent Andrzej Duda na środę zwołał Radę Gabinetową, na której ma być omówiony przygotowany przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Początkowo posiedzenie miało się odbyć we wtorek, ale zostało przełożone po informacji, że koronawirusem zakażony jest minister środowiska.

- Rząd na pewno nie jest na to przygotowany - skomentował Marek Borowski. Przypomniał, że tydzień temu Senat przyjął specustawę rządową w sprawie koronawirusa. - Mieliśmy zastrzeżenia, przede wszystkim mieliśmy uwagi dotyczące braku zabezpieczeń dla ludzi i firm, pracowników, to są miliony ludzi - przypomniał.

- Nie zgłosiliśmy uwag na prośbę rządu, żeby dać mu możliwość szybkiego działania na innych polach. Zapowiedzieliśmy, że zgłosimy własny projekt, który będzie zawierał cały pakiet rozwiązań dotyczących gospodarki, ale także obywateli - tłumaczył.

- Zrobiliśmy to mimo fochów ze strony senatorów Prawa i Sprawiedliwości, którzy próbowali zerwać obrady, raz im się to udało. Potem poszli po rozum do głowy, bo spotkała ich ostra krytyka. Ustawa czeka w Sejmie. Tam jest cały pakiet rozwiązań - mówił, dodając, że "rząd ma prawo i obowiązek zgłosić własny (projekt), a następnie wybrać w Sejmie najlepszy".

Senator KO wymienił, że ważne dla niego są w tej kwestii: świadczenia dla rodziców, którzy "pozostają w domach, ponieważ są zmuszeni, aby opiekować się dziećmi w wieku szkolnym", wsparcie dla przedsiębiorstw, które "utraciły klientów" oraz wsparcie dla przedsiębiorstw, którym "zerwały się łańcuchy dostawcze".

Frasyniuk: gratyfikacje finansowe, jako element satysfakcji i wsparcia

Władysław Frasyniuk mówił w tej kwestii, że "rząd powinien skupić się na tych, którzy jeszcze funkcjonują". - Zrobić wszystko, żeby obniżyć koszty - uściślił.

- To dotyczy zarówno pracowników w sklepach, aptekach, jak i lekarzy i pielęgniarek, którzy nie tylko powinni mieć wszystkie niezbędne środki, żeby także za tydzień stanąć przy łózkach chorych. Oni powinni dostać gratyfikacje finansowe, jako element satysfakcji i wsparcia dla ich ciężkiej pracy - mówił.

Jak zaznaczył, "gospodarka stanie". - Coraz więcej dużych firm kredytuje się na podwykonawcach, zapewnia sobie płynność finansową. To jest oczywiste, każdy ratuje swoje życie. Ale to oznacza, że rząd powinien się skupić na małych i średnich firmach, które są podwykonawcami - zaznaczył.

