Koronawirus zmienia miejskie agendy. Te imprezy się nie odbędą

Pierwszym miastem, które poinformowało o zmianach w kalendarzu jeszcze przed ogłoszeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce był Rzeszów . - [Imprezy - red.] to idealna pożywka dla wirusa. Dlatego chcemy tego uniknąć - tłumaczył 27 lutego Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. Jak dodał, kina, teatry, muzea i galerie działają normalnie - Ale nie odbędą się planowane wernisaże, które mogą zgromadzić nawet kilkaset osób - tłumaczył.

Dwa dni temu, 4 marca, do Rzeszowa dołączyło też województwo lubuskie. W tym miasto, w którym pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa: Zielona Góra. - Uważamy, że te imprezy mogą się odbyć w innym terminie , że świat się nie zawali, jeśli nie wysłuchamy muzyki - ocenił prezydent miasta Janusz Kubicki.

5 kwietnia nie pobiegną za to uczestnicy w 13. PKO Poznań Półmaratonu - Podczas nadzwyczajnego posiedzenia sztabu kryzysowego Urzędu Miasta Poznania prezydent Jacek Jaśkowiak, biorąc pod uwagę zalecenia wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, podjął decyzję o odwołaniu wydarzenia. Powodem decyzji jest minimalizowanie ewentualnego zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - poinformowała Joanna Żabierek, rzecznik prasowy Prezydenta Poznania.

We wtorek we wrocławskim Domu Europy, Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej we Wrocławiu, miała odbyć się debata z udziałem prezydenta Wrocławia i burmistrza Oxfordu. Niestety, spotkanie trzeba było odwołać.