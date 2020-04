Kaczyński: jedyna decyzja racjonalna i zgodna z konstytucją to przeprowadzenie wyborów

Czeka nas walka z koronawirusem, ale czeka nas także - co pewnie będzie trwało dłużej - walka z niezwykle ciężkim kryzysem ekonomicznym. Konsolidacja władzy jest do tego niesłychanie ważna - mówił w radiowej Jedynce lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem przeprowadzenie wyborów w maju to "jedyna racjonalna i zgodna z konstytucją" decyzja.

Kaczyński: przełożenie wyborów to zmiana konstytucji, przedłużająca kadencję prezydenta

Jak powiedział w Jedynce w Polskim Radiu lider PiS Jarosław Kaczyński, przełożenie wyborów o rok "byłoby całkowicie nielegalne".

- Można o czymś mówić w ogóle, jeżeli chodzi o odłożenie wyborów, ale nie ma do tego odłożenia żadnych powodów w tej chwili, jeżeli one (wybory) będą przeprowadzone w sposób bezpieczny z punktu widzenia zdrowotnego - powiedział prezes PiS. - Byłaby to zmiana konstytucji, przedłużająca kadencję prezydenta - nie o rok, ale o więcej - zauważył.

Kaczyński wskazał, że wybory w czasie pandemii odbyły się m.in. w niemieckiej Bawarii, a planowane są - w lokalach wyborczych - w Korei Południowej. Dodał, że w Czechach, po odłożeniu wyborów do tamtejszego Senatu, tamtejszy trybunał administracyjny stwierdził, że było to bezprawne.

- Mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie Polska byłaby pewnym ewenementem - ocenił prezes PiS.

"Jedyna decyzja zgodna z konstytucją to decyzja o przeprowadzeniu wyborów"

Kaczyński pytany, jak w piątek w Sejmie będzie głosowało Porozumienie i Jarosław Gowin w sprawie wyborów korespondencyjnych, powiedział, że trudno mu powiedzieć, jaką podejmie decyzję. - Mam nadzieję, że to będzie decyzja racjonalna i zgodna z konstytucją, a w tej chwili jedyna decyzja zgodna z konstytucją to decyzja o przeprowadzeniu wyborów - podkreślił.

- Mam nadzieję, że Gowin pójdzie razem z obozem, do którego należy i dzięki któremu pełni wysoką funkcję państwową - zaznaczył Kaczyński.

Kaczyński powiedział, że Jarosław Gowin "jest przeciwnikiem wyborów w tej chwili". - Uzasadniał to zagrożeniami medycznymi, ale wybory korespondencyjne nie stwarzają takiego zagrożenia - dodał prezes PiS.

Jak podkreślił, "trzeba pamiętać, że czeka nas walka z koronawirusem, ale czeka nas także walka z niezwykle ciężkim kryzysem ekonomicznym". - Konsolidacja, stabilizacja władzy jest niesłychanie ważna - powiedział lider PiS.

Posłowie PiS złożyli we wtorek w Sejmie projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku. Zgodnie z projektem, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego przysługiwałby wszystkim wyborcom. Sejm ma się zająć tym projektem w piątek. Kamil Bortniczuk z Porozumienia przekazał, że ugrupowanie to zagłosuje przeciw temu projektowi.

Kaczyński: nie ma powodów do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

Pytany o sprzeciw opozycji wobec projektu ustawy dotyczący głosowania korespondencyjnego w majowych wyborach prezydenckich Kaczyński mówił, że "zupełnie nie może tego zrozumieć".

- Ludzie, którzy do niedawna, a właściwie do dziś dnia nieustannie powołują się na konstytucję, noszą napisy "konstytucja", często posługują się konstytucją jako taką książeczką, którą się pokazuje innym, jednocześnie tej konstytucji całkowicie nie szanują. Zgodnie z konstytucją wybory powinny się w tej chwili odbyć, chyba że zostałby wprowadzony stan nadzwyczajny - podkreślił szef PiS.

Zaznaczył, że aby taki stan wprowadzić, to zgodnie z konstytucją muszą być spełnione pewne warunki. - Te warunki w tym momencie nie są spełniane, w związku z tym konstytucyjnie rzecz biorąc nie ma możliwości odłożenia wyborów prezydenckich w ogóle, a już w szczególności na rok - podkreślił Kaczyński.

"Prawdopodobnie nasi przeciwnicy oceniają swoje szanse jako bardzo niewielkie"

Zapytany o powody, dla których jego zdaniem opozycja chce przełożyć termin wyborów prezydenckich, Kaczyński powiedział, że "zostało to dosyć jasno sformułowane" przez byłego szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetynę. - Pan Schetyna wyraźnie powiedział, że to oznacza, że wszystko od początku, a więc kandydaci od początku. Mam oczywiście pełen szacunek dla wszystkich kandydatów, ale ci, którzy w tej chwili są, nie wydają się szczególnie udani z punktu widzenia opozycji - powiedział Kaczyński.

- Wiadomo, że w tej chwili zaczyna się w świecie, a co za tym idzie także i w Polsce, ciężki kryzys ekonomiczny i to takiego typu, jaki dotąd nie występował. I za rok będziemy pewnie w fazie takiej bardzo być może bolesnej walki z tym kryzysem i to też pewnie jest wzgląd, który jest brany pod uwagę przez opozycję. Chodzi o to, że wtedy ludzie zawsze mają jakieś pretensje do władzy, a dzisiaj ta władza robi wszystko, żeby kryzysowi i jego skutkom, także skutkom społecznym zapobiegać - podkreślił lider PiS.

- Dzisiaj prawdopodobnie nasi przeciwnicy oceniają swoje szanse jako bardzo niewielkie, a uważają, że za rok będzie inaczej. Czy uważają słusznie? To jest inna kwestia. Być może niesłusznie, ale tak uważają i dlatego chcą za wszelką cenę odłożyć wybory, nawet w takiej sytuacji, kiedy jest wymóg konstytucyjny i jednocześnie pełne zabezpieczenie wobec skutków trwającej w tej chwili w Polsce epidemii - ocenił Kaczyński.

ft/tr

Źródło: PAP