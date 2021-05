Ekspert: w walce z indyjskim wariantem szczepionki mRNA najprawdopodobniej będą skuteczne

"Pojedyncze ogniska epidemiczne"

Przyznał, że niepokoją go tłumy ludzi bez maseczek. - Nie jestem spokojny, dopóki cały czas pandemia trwa. Na pewno ludzie są zmęczeni. W przestrzeni otwartej, na świeżym powietrzu, zakażenia koronawirusem są daleko mniej prawdopodobne. Natomiast jeżeli akurat widzimy ludzi, którzy w restauracjach, w ogródkach restauracyjnych czy barach, praktycznie rzecz biorąc, siedzą sobie na głowie, to już nie jestem spokojny - powiedział. Dodał, że nie jest spokojny, także widząc osoby w przestrzeniach zamkniętych noszące maski nieprawidłowo - np. nie zasłaniając nosa.

Skomentował również kwestię szczepień dzieci i powrotu do szkół. - Jeżeli wszystkich uczniów puści się we wrześniu do szkół bez zachowania pewnego reżimu, tak jak poszło to na żywioł w zeszłym roku, to możemy ryzykować wzrostem ilości zakażeń - mówił. Wyraził nadzieję, że w tym momencie będzie już możliwe szczepienie młodszych dzieci, które są "cichymi roznosicielami wirusa".