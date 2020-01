"Większość pasażerów i załoga byli w maskach, nie było żadnych oznak paniki". Lot z Pekinu do Warszawy

Na lotnisku w Pekinie automatycznie mierzono im temperaturę. W czasie lotu większość osób na pokładzie była w maseczkach. Oznak paniki nie było. Każdy pasażer musiał wypełnić "kartę lokalizacji". Tak przebieg lotu do Warszawy opisywała w rozmowie z tvn24.pl Natalia Jankowska, która w piątek wróciła z chińskiej stolicy.

- Na lotnisku w Pekinie - Beijing International a nie tym nowym, Daxing - nie było problemu. To po prostu chwilę trwało, bo bardzo dużo osób leciało - opowiadała Natalia Jankowska, która wraz z koleżanką wróciła w piątek do Warszawy. - Po odprawie musiałyśmy wypełnić karty pokładowe, podając informacje o tym, dokąd lecimy, jaki jest nasz stan zdrowia, i podstawowe dane kontaktowe. Gdy przechodziłyśmy przez bramki, sprawdzano nam temperaturę - relacjonowała.

Na razie nie ma żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce | Huang Zongzhi/Xinhua News/East New

Globalne koncerny ograniczają delegacje do Chin

"Każdy pasażer zobowiązany jest do wypełnienia karty lokalizacji"

Pasażerom odczytano komunikat, który kobieta nagrała. "Każdy pasażer zobowiązany jest do wypełnienia karty lokalizacji pasażera. Za kilka chwil personel pokładowy rozda państwu karty lokalizacji pasażera, które należy wypełnić przed wyjściem z samolotu, zachować i przekazać załodze naziemnej na lotnisku. Pasażerowie, którzy zaobserwowali u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, ból gardła, katar, problemy z oddychaniem, mają obowiązek zgłoszenia się do lokalnych służb na lotniku. W przypadku pytań prosimy o zwrócenie się do personelu pokładowego" - usłyszeli pasażerowie.