"Ruszyła nieuzasadniona nagonka. Pan wicepremier dał sygnał do startu"

"Ruszyła nieuzasadniona nagonka, a pan wicepremier dał sygnał do startu"

- Mam wrażenie, że to nowa strategia rządzących. Próba skłócenia nas, lekarzy i pielęgniarek. Dzielenie na lepszych, gorszych, pracujących, niepracujących. Na końcu będzie stwierdzenie, że to my - personel medyczny - jesteśmy winni pandemii - mówił.

Matyja: może ci dobrzy politycy, którzy znają realia, pomogą nam w szpitalach?

- Skoro jest tak źle z nami, to może ci dobrzy politycy, którzy znają realia ochrony zdrowia, chociażby w ramach wolontariatu stawili się do pomocy, przyszli do nas do szpitali, pomogli, może zostali na dyżurze lekarskim? - mówił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.