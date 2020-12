Znamy listę szpitali, w których szczepione będą osoby w "etapie zero"

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło listę ponad pięciuset szpitali węzłowych, które zaszczepią swój personel, a także pracowników innych jednostek, między innymi szpitali, przychodni i aptek. To osoby, które zostaną zaszczepione przeciw COVID-19 jako pierwsze.

W sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że do końca roku zdefiniowany powinien być cały proces szczepienia personelu medycznego. Dodał, że będzie to pierwszy krok w realizacji rządowego programu szczepień. Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że w pierwszej grupie - tak zwanym etapie zero - jest zaszczepienie całego personelu medycznego, w tym także personelu administracyjnego, pomocniczego, zatrudnionego w szpitalach, przychodniach.