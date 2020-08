Prezydent Sopotu: ministerstwo edukacji w ogóle nie rozmawiało z dyrektorami szkół

Mimo wzrostu zakażeń koronawirusem w ostatnich tygodniach ministerstwo edukacji podjęło decyzję, by od 1 września podstawowym modelem pracy w szkołach była nauka stacjonarna. Model mieszany ma być dopuszczalny, gdy dyrektor szkoły uzyska zgodę organu prowadzącego i pozytywną opinię sanepidu. Wtedy może zadecydować, że część dzieci lub klas będzie uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, a część uczyć się na odległość. Przy większym zagrożeniu epidemicznym w grę wchodzi też przejście całej szkoły na edukację zdalną.

Kanowski: ministerstwo nie rozmawiało z dyrektorami szkół

O to, co dla samorządowców oznacza otwarcie szkół wobec podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego, mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 prezydent Sopotu Jacek Karnowski. - Po raz kolejny przedstawiciel rządu, podobnie jak premier Morawiecki przy okazji wyborów, zaczyna zaklinać rzeczywistość, że nie ma koronawirusa tak naprawdę - mówił Karnowski, komentując decyzje ministra Dariusza Piontkowskiego dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 w warunkach epidemii.

Odniósł się w ten sposób do decyzji władz Zakopanego, które znajduje się w tak zwanej czerwonej strefie, o wznowieniu nauki w formie stacjonarnej od 28 września. Zakopiańskie władze chciały, by do tego czasu nauczanie odbywało się zdalnie. Sanepid wyraził na to zgodę, jednak później zmienił decyzję. Burmistrz Zakopanego oświadczył w tej sytuacji, że "musi dostosować się do nowego stanowiska" i zajęcia stacjonarne rozpoczną się 1 września.