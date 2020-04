Cudowne zioła, masaże bańką i "domowe testy na koronawirusa". Uwaga na oszustów

Cudowne zioła zabijające koronawirusa czy obowiązkowa szczepionka za 70 złotych - to metody jakie stosują oszuści próbujący wykorzystać sytuację, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Wyłudzają pieniądze także pod pozorem tworzenia rezerw państwowych czy w ramach rzekomej akcji robienia zakupów przez żołnierzy. Sposobów jest wiele, poszkodowanych, niestety, też. Sprawą zajął się reporter "Czarno na białym".

Mężczyzna z kolei przyznał, że w skład leku wchodziły zioła dobierane pod kątem konkretnej choroby. - Polecam. Już wiele osób to stosuje i są zadowoleni - dodał. Oprócz ziół polecił jeszcze masaże bańką. - Jest bardzo dobry na uodpornienie organizmu, wzmocnienie, oczyszczenie organizmu, żeby ustrzec się przed zakażeniem - zapewnia.

Ogłoszeń tego typu przybywa, mimo że cudowny lek to fikcja. Tam, gdzie są nowe zagrożenia i strach, bardzo szybko pojawią się ludzie, którzy będą chcieli to wykorzystać. Doktor Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich zwraca uwagę, że "również świat przestępczy postanowił wykorzystać sytuację związaną z koronawirusem".

Fałszywe SMS-y

Oszuści zarabiają na koronawirusie, nie tylko oferując lecznicze zioła. Wiele osób otrzymało na przykład SMS o treści: "Informujemy, że zgodnie ze specustawą dotyczącą koronawirusa Państwa środki na rachunku zostają przekazane do rezerw krajowych NBP. Zaloguj się aby zatrzymać 1000 PLN". To pułapka i warto zapamiętać treść tej wiadomości - w żadnym wypadku nie wolno logować się do swojego konta bankowego.