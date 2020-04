Pod jednym dachem z alkoholikiem w czasie epidemii. "Wyzwanie, z którym wielu ludzi sobie nie poradzi"

Bliscy ponoszą tyle konsekwencji i przykrości, że aż trudno by było oczekiwać, żeby byli ewangelicznie wyrozumiali - przyznała w TVN24 terapeutka uzależnień Ewa Woydyłło-Osiatyńska. Opowiadała o życiu pod jednym dachem z alkoholikiem w czasie epidemii spowodowanej koronawirusem i obowiązujących ograniczeń. - To jedno z takich wyzwań, z którym wielu ludzi sobie nie poradzi – oceniła.

- Online jest fantastyczną formą, ponieważ pozwala na nieograniczone korzystanie. To jest zaleta. Ale ma pewną wadę: jak zechcę, mogę w każdej chwili się wyłączyć. I to jest ta pokusa, która niestety wielu ludzi ograniczy – przyznała.

Ewa Wydyłło-Osiatyńska potwierdziła, że w bardzo trudnej sytuacji są także osoby "zamknięte" w domu z osobą uzależnioną. – Jest to jedno z takich wyzwań, z którym wielu ludzi sobie nie poradzi. To jest groźne, niebezpieczne. Jeśli jest koło takiego człowieka choćby jedna osoba, to może - nie próbując pilnować, kontrolować - próbować przebić się do tego, co w tym człowieku jest optymistycznego – poradziła.