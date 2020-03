Donald Tusk w kwarantannie. "Kampania nie może odbywać się w czasie zarazy"

Dodał, że dbają o niego współpracownicy. - Co dwa, trzy dni znajduję pod drzwiami torbę z jedzeniem. Rodzina została w Polsce, w Gdańsku. Jestem w kontakcie z dziećmi i wnukami, żeby mimo tego wszystkiego uczestniczyć w ich życiu. Rozłąka dokucza mi najbardziej, ale ten ciężar dźwigam solidarnie z innymi Europejczykami. W tej samej sytuacji są tysiące ludzi. Wiem, co czują - podkreślił były szef Rady Europejskiej.

"Wybory w tej chwili są niedopuszczalne"

Trzeci powód to - jego zdaniem - "drastycznie nierówne warunki prowadzenia kampanii". - Wydaje się, że wybory przeprowadzone w takich warunkach nie miałyby wiążącego charakteru, a na pewno byłyby łatwe do podważenia, także w sensie prawnym - ocenił. - To, że wybory w tej chwili są niedopuszczalne, wie także PiS. Tylko z bliżej nieznanego powodu odgrywa spektakl - dodał Tusk. Jak powiedział: "tylko wariat albo zbrodniarz mógłby proponować ludziom pójście do lokali wyborczych".