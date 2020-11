Wirusolożka z Oksfordu o tym, kiedy będą gotowe pierwsze dawki szczepionki przeciw koronawirusowi

Oksford wysłał wszystkie dokumenty do komisji regulacyjnych, które mają zatwierdzić, czy szczepionka może ruszyć do produkcji - mówiła w "Faktach po Faktach" wirusolożka ewolucyjna Emilia Cecylia Skirmuntt, która prowadzi badania na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jak dodała, "oczywiście w tej chwili najprawdopodobniej ta decyzja będzie pozytywna i ta szczepionka zacznie być produkowana". Wirusolożka mówiła też o ochotniku, który zmarł podczas badań klinicznych. Wyjaśniła, że według wstępnych badań nie dostał on szczepionki, lecz placebo.

- W tej chwili Oksford wysłał wszystkie dokumenty do komisji regulacyjnych, które mają zatwierdzić, czy szczepionka może ruszyć do produkcji i w ciągu kilku następnych tygodni usłyszymy, czy tak właśnie będzie - powiedziała.

"To jest duże wyzwanie logistyczne"

Wirusolożka wyjaśniała, że "na początku zostaną one podane ludziom z grup ryzyka i z ochrony zdrowia". - To jest duże wyzwanie logistyczne. To musi być bardzo wiele dawek wyprodukowanych bardzo szybko i to też musi zostać rozprowadzone w sposób, który zapewni dostęp do tych szczepionek tym wszystkim ludziom z grupy ryzyka - powiedziała.