Do leczenia COVID-19 i powikłań są potrzebne co najmniej dwa typy leków - tłumaczył w TVN24 profesor Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej. Mówił, że w tej chwili "cały świat szuka leku" na COVID-19 i wszystkie specjalistyczne laboratoria kierunkują swoje prace na ten cel.

Od przełomu 2020 i 2021 roku w wielu krajach świata trwa akcja szczepienia przeciwko COVID-19. Tematem nieco zapomnianym stało się poszukiwanie lekarstwa na tę chorobę. Poruszył go niedzielny gość TVN24, profesor Marcin Drąg z Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej.

"Potrzebne są co najmniej dwa typy leków"

Specjalista był pytany, jak wyglądają obecnie prace nad lekarstwem na COVID-19. Powiedział, że "są toczone wielotorowo". - Wiemy, że jeden lek na pewno nie pomoże. Potrzebne są co najmniej dwa typy leków - zaznaczył.

Pierwszy - tłumaczył - to lek przeciwwirusowy. - Przykładem obecnie stosowanym jest remdesivir. To powinien być lek podawany we wczesnej fazie infekcji, żeby wygasić replikację wirusa - wyjaśniał profesor Drąg.