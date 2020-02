Boisz się, że masz koronawirusa? Wskazówki, co robić

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie internetowej wskazuje, co należy zrobić w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Pisze, że pacjent powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym. Dodaje także, że podejrzenie zakażenia "należy w trybie natychmiastowym" zgłosić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Spośród krajów europejskich najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem zanotowano we Włoszech - do poniedziałkowego wieczoru było ich 229. W poniedziałek do siedmiu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Trudna sytuacja jest głównie w regionach północnych - w Lombardii (prowincja Lodi) oraz w Wenecji Euganejskiej. Władze włoskie objęły kwarantanną 11 gmin: w regionie Lombardi - Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano oraz w regionie Wenecji Euganejskiej - Vo’ Euganeo (Padwa).