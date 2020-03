Naczelna Rada Lekarska apeluje o "radykalne" zwiększenie dostępu do testów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o zwiększenie dostępu do badań na wykrycie obecności nowego koronawirusa oraz zapewnienia odpowiednich środków ochrony, w tym masek i środków dezynfekujących. "Dostępność do testów nie tylko uspokoi społeczeństwo, ale osłabi zauważalne już przejawy paniki" - napisano.

Argumenty Naczelnej Rady Lekarskiej. "Zwiększenie liczby badań da nam realny obraz"

"Zwiększenie liczby badań da nam realny obraz rozprzestrzeniania się koronawirusa, który może być większy niż nam się wydaje. Da odpowiedź, kto jest zdrowy i zdolny do pracy, co skróci kwarantanny domowe. Masowa kwarantanna pociąga za sobą olbrzymie koszty, a nieuzasadnione jej wprowadzenie może doprowadzić do trudnej sytuacji gospodarczej i epidemiologicznej, czego musimy uniknąć" - wyjaśniono. "Dostępność do testów nie tylko uspokoi społeczeństwo, ale osłabi zauważalne już przejawy paniki" - podkreślono.