"Ta nieudolna taktyka nie zadziała w Polsce"

W środę Mosbacher napisała w tweecie: "Komunistyczna Partia Chin nie zawsze stawia życie i zdrowie ludzkie ponad wszystkim innym - na pierwszym miejscu stawia swoje własne przetrwanie. To jasno wynika z braku przejrzystości ChRL na początku #COVID19, który przyczynił się do śmierci wielu osób". Była to reakcja na wpis ambasadora Liu Guangyuana, który napisał, iż "Prezydent (Chin - red.) Xi Jinping bardzo wyraźnie podkreślał, że chiński rząd zawsze stawia życie, bezpieczeństwo i zdrowie ludzi ponad wszystkim innym. To była nasza przewodnia i fundamentalna zasada w walce z #COVID19.".