Niedzielski: w sobotę 15 190 zakażeń koronawirusem

Szef resortu zdrowia podkreślił, że nie mamy jeszcze do czynienia z apogeum czwartej fali. Jednak – jak przyznał – w dwóch najbardziej dotkniętych nią województwach – podlaskim i lubelskim – dynamika zakażeń wyhamowuje. Niedzielski wskazał, że w województwie lubelskim dynamika zakażeń wyniosła jedynie 9 procent przy porównaniu obecnego tygodnia do poprzedniego.

Co ze szkołami? Minister odpowiada

Niedzielski został zapytany też o to, czy szkoły powinny być otwarte w kontekście transmisji koronawirusa. - Rzeczywiście tak jest, że szkoły są takim miejscem, gdzie ta transmisja następuje – przyznał. - Jak wczoraj rozmawiałem z głównym inspektorem sanitarnym i podawał nam informacje na temat charakterystyki ognisk, które są w Polsce, to blisko połowa ognisk, to są ogniska szkolne. A jeżeli liczy się nawet osoby, które są w tych ogniskach dotknięte ryzykiem transmisji, to jest ich ponad 100 tysięcy. Mówię o samych szkołach – powiedział.