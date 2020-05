Bielan o zakupie maseczek: nie ma mowy o żadnej aferze, bo żaden z polityków na tym nie zarobił

Tego rodzaju kontakty bywały przeróżne. Ze mną się kontaktowali ludzie za pomocą mediów społecznościowych. Ludzie, których w życiu nie widziałem, zgłaszali się z ofertą sprzedaży jakiejś liczby sprzętu ochrony osobistej – mówił w "Kropcie nad i" rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, europoseł Adam Bielan. Odniósł się w ten sposób do kontrowersyjnego zakupu masek ochronnych dokonanego przez resort zdrowia.

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że przepłacając i bez sprawdzenia, czy spełniają polskie normy jakości, Ministerstwo Zdrowia kupiło maseczki ochronne za około pięć milionów złotych. Według dziennika maseczki miały pochodzić z Chin i Ukrainy, a zaangażowany w transakcję miał być przyjaciel rodziny ministra Łukasza Szumowskiego, drobny biznesmen i instruktor narciarstwa z Zakopanego Łukasz G., wiceminister Janusz Cieszyński oraz brat szefa resortu. Sprawę bada CBA.

- Sprawdziliśmy te maseczki, one nie spełniają norm. W związku z tym zażądaliśmy wymiany towaru na towar, który jest adekwatny - mówił we wtorek w Radiu Zet minister zdrowia Łukasz Szumowski. W środę na konferencji prasowej poinformował, że "w związku z tym, że nie uzyskaliśmy deklaracji o zwrocie towaru spełniającego normy, bądź gotówki, wysłaliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie maseczek, które nie spełniają norm".