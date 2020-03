"Jeżeli są warunki, by chodzić do sklepu, to są warunki, by pójść do lokalu wyborczego"

Moim zdaniem nie ma w tej chwili potrzeby, by ogłaszać stan klęski żywiołowej lub stan wyjątkowy - ocenił prezydent Andrzej Duda. - Jeżeli są warunki do tego, żeby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki do tego, żeby pójść do lokalu wyborczego, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności - dodał.

"Są różne formy prowadzenia kampanii"

Andrzej Duda uczestniczył w poniedziałek w sesji "Q&A" (pytania i odpowiedzi) na swoim profilu społecznościowym na Facebooku.

Prezydent mówił, że jeśli w maju nie będzie warunków do przeprowadzenia wyborów, wówczas nie powinny się one odbyć. Zapewnił, że jego priorytetem jest "życie i zdrowie rodaków".

Ubiegający się o reelekcję Duda ocenił jednak, że "jeżeli są warunki do tego, żeby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki do tego, żeby pójść do lokalu wyborczego, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności".

- Nie można w tej chwili organizować spotkań publicznych, gromadzić się, ale są różne inne formy prowadzenia kampanii. Kiedy spojrzę do internetu, to widzę, że różni kandydaci na prezydenta w sposób bardzo intensywny prowadzą swoje kampanie. Na pewno dzisiaj są różne formy prowadzenia kampanii i z całą pewnością szeroka gama form prowadzenia tej kampanii jest w tej chwili dostępna w sposób bezpieczny - ocenił.

Duda o zmianach w Kodeksie wyborczym: mają charakter profrekwencyjny

Pytany o wprowadzenie do jednej z ustaw składających się na "tarczę antykryzysową" zmiany w Kodeksie wyborczym, która rozszerza możliwość głosowania korespondencyjnego, prezydent przekonywał, że zmiany te mają "charakter profrekwencyjny". Jego zdaniem umożliwiają one skorzystanie z prawa do głosowania osobom, które "niejednokrotnie z takiego prawa by nie skorzystały czy nie mogły skorzystać".

Zdaniem prezydenta zmiany te dotyczą przede wszystkim seniorów, którzy do tej pory "także ze względu na swoją kondycję fizyczną" nie brali udziału w wyborach, a zmiany wprowadzone przez posłów wspierają "zasadę powszechności wyborów".

Prezydent: nie widzę podstaw do wprowadzenia stanu wyjątkowego

Prezydent był także pytany, czy jest za ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego.

- Nie ma w tej chwili moim zdaniem takiej potrzeby, by w tym momencie stan klęski żywiołowej lub stan wyjątkowy ogłaszać - ocenił Duda. Podkreślił, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej to jest decyzja Rady Ministrów, a jeśli chodzi o stan wyjątkowy - to wniosek do prezydenta w tej sprawie też najpierw kieruje rząd.

- Natomiast ja nie widzę w tej chwili takich podstaw, mamy stan epidemiczny, są prowadzone w tym zakresie odpowiednie działania na podstawie ustawy i wprowadzanie tutaj stanu nadzwyczajnego w moim przekonaniu nie jest w tym momencie uzasadnione. Państwo sobie radzi w oparciu o te środki, które są w tej chwili dostępne i nie widzę tutaj potrzeby, by w tym momencie korzystać z jakichś środków wyjątkowych.

Duda zapowiada rozmowę z prezydentem Korei Płd. ws. testów na obecność koronawirusa

Prezydenta pytano też, czy nie wkracza w kompetencje rządu i czy nie jest zbyt aktywny w czasie epidemii.

Andrzej Duda odpowiedział, że w konstytucji zapisano, że prezydent stoi na straży bezpieczeństwa państwa. - Ja tutaj pełnię swoistą rolę koordynującą i rolę weryfikującą. Kiedy widzę, że czegoś brakuje, to w tym zakresie zajmuję stanowisko, wypowiadam się - mówił.

- Nie dalej jak wczoraj rozmawiał ze mną pan minister zdrowia Łukasz Szumowski, że byłoby bardzo uzasadnione, gdybym skontaktował się z prezydentem Korei Południowej i porozmawiał z nim na temat sprzedaży Polsce testów (na obecność koronawirusa - red.). Mają tam - jak mnie pan minister poinformował - bardzo nowoczesne testy dotyczące obecności w organizmie koronawirusa, które są szybkie i bardzo się tam sprawdziły. I pan minister zwrócił się do mnie, bym porozmawiał z panem prezydentem Korei, co do zakupu przez Polskę tych testów i ja właśnie na tę rozmowę dziś się umawiam i mam nadzieję, że ona się w najbliższych dniach odbędzie - mówił Andrzej Duda.

193 zakażenia i 9 zgonów w poniedziałek

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek wieczorem o 71 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. W wieczornym komunikacie przekazano wiadomość o śmierci pięciu osób, a od początku dnia - dziewięciu zgonach i 193 zakażeniach. Od początku epidemii w naszym kraju potwierdzono 2055 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Zmarło 31 osób.

