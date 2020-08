"Bardzo wielu rodziców się niepokoi"

- Rodzice praktycznie nie mają wyboru, ponieważ pan minister powiedział, że jest obowiązek szkolny i wszyscy rodzice mają swoje dzieci do szkoły posłać. Nie będzie takiej dobrowolności, jaka była tuż przed wakacjami, kiedy można było podjąć decyzję, czy zostać z dzieckiem w domu, czy posłać je do szkoły. Ta decyzja została za rodziców podjęta - mówiła w "Faktach po Faktach" TVN24 Dorota Łoboda, warszawska radna i prezeska Fundacji Rodzice Mają Głos.

- Do rodziców płyną bardzo sprzeczne komunikaty. Z jednej strony słyszymy od ministra zdrowia, że należy bezwzględnie nosić maseczki, że będą kontrole w komunikacji miejskiej i w sklepach, bo maseczki jednak zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tymczasem w szkołach, gdzie na niewielkiej przestrzeni będzie stłoczonych kilkuset, a nawet ponad tysiąc - jak w przypadku warszawskich szkół - uczniów i uczennic, tych maseczek ma nie być. A zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa ma polegać na myciu rąk i wietrzeniu sal. Niepokój rodziców jest zrozumiały, do tego dołącza się niepokój nauczycielek i nauczycieli oraz dyrektorów, na których pan minister Piontkowski zupełnie nieodpowiedzialne zrzucił całą odpowiedzialność i masę obowiązków - zauważyła Łoboda.

"Konsultacje są piętą Achillesa Ministerstwa Edukacji Narodowej"

- Nie gasząc rozterek i wątpliwości, odwołałbym się do doświadczenia rodzicielskiego: co robimy z dziećmi w czasie, gdy szaleje grypa? Czy wysyłamy je (do szkoły - red.), czy nie wysyłamy? Zgodnie z tym doświadczeniem wysyłałbym je albo nie. Rozumiem, że jest różnica między koronawirusem a grypą. Ale nasze doświadczenie związane jest głównie z innego typu epidemią - powiedział Wróbel. Jak sugerował, reprezentacja aktywnych rodziców i nauczycieli powinna udać się do Szwecji i przyjrzeć się tamtejszym doświadczeniom, by na ich podstawie zbudować plan dla polskiej szkoły.