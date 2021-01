Ministerstwo ostrzega przed samodzielnym stosowaniem koncentratorów tlenu

Osoby samodzielnie stosujące koncentratory tlenu trafiają w dość szybkim czasie do szpitala - powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na konferencji prasowej w poniedziałek przekazał apel od Ministerstwa Zdrowia skierowany głównie do osób zakażonych koronawirusem. - Nie stosujmy samodzielnego leczenia z uwagi na fakt, żebyśmy potem nie musieli trafić w szpitalu pod respirator - powiedział.

Andrusiewicz: koncentrator tlenu daje nam chwilową ulgę

Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz na konferencji przekazał apel. - To apel Ministerstwa Zdrowia, ale również ekspertów medycznych przy premierze o to, by nie podejmować samodzielnego leczenia w domu, szczególnie przy użyciu koncentratorów tlenu - powiedział.