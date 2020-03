"Bez wsparcia z zewnątrz małe i średnie firmy nie mają najmniejszych szans na przetrwanie"

- To nie jest kwestia spowolnienia gospodarczego. To seria zjawisk, które dopiero doświadczymy, które porwą wszystkie łańcuchy dostaw - mówił na antenie TVN24 dr Wojciech Warski, przedsiębiorca i członek "Team Europe", o skutkach gospodarczych na świecie wywołanych przez pandemię koronawirusa.

"Duże firmy sobie poradzą"

- Dlatego propozycje zgłaszane przez wiele organizacji pracodawców wydają się minimalistyczne. Mamy i będziemy mieli do czynienia z armagedonem dużo większym niż się komuś wydaje. To nie jest kwestia spowolnienia gospodarczego. To seria zjawisk, które dopiero doświadczymy, które porwą wszystkie łańcuchy dostaw. One spowodują, że firmy, mam na myśli głównie średnie, będą musiały funkcjonować, wypłacać pensje i ponosić koszty stałe. Uważam, że ich powrót do normalnej eksploatacji potrwa miesiące - dodał.