"Wszyscy tak naprawdę boją się paniki". Polska blogerka w Pekinie

- Myślę, że wszystkich, zarówno Chińczyków, jak i przebywających tutaj obcokrajowców, niepokoić mogą kolejne działania rządu, które oczywiście mają cel prewencyjny i w dużej mierze na pewno pomogą rozprawić się z wirusem, ale jednak nikt nie chciałby znaleźć się w mieście, do którego nie da się wjechać i z którego nie da się wyjechać. Nawet w Pekinie, który przecież nie jest jeszcze odcięty od świata, produkty już znikają w rekordowym tempie ze sklepowych półek. Ludzie wykupują jedzenie na zapas. Myślę, że wszyscy tak naprawdę boją się paniki - oceniła Mulak.

Blogerka planuje powrót do Polski. - Taka możliwość wciąż istnieje. Co prawda w Pekinie i paru innych większych miastach ograniczono już w pewnym sensie transport, np. do Pekinu nie wjadą już autobusy, ale pociągi i samoloty jak najbardziej wciąż są opcją - powiedziała. - Mam nadzieję, że zdążę przed zamknięciem lotnisk - stwierdziła. Dodała, że Chiny opuszczają nie tylko turyści - pracodawcy pozwalają wyjeżdżać swoim zagranicznym pracownikom. - Ponadto wiele firm zdecydowało się teraz na pracę zdalną - mówiła Mulak.