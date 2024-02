Komisja parlamentarna w Korei Południowej przyjęła projekt ustawy umożliwiającej kontrakty zbrojeniowe dla Polski

Komisja Planowania i Finansów Korei Południowej przyjęła poprawkę do ustawy o zwiększeniu limitu kapitałowego koreańskiego banku eksportowo-importowego (Eximbank). Dzięki temu możliwe będzie zrealizowanie kontraktów eksportowych do Polski. Głosowanie nad jej przyjęciem odbędzie się 29 lutego w Zgromadzeniu Narodowym.

Projekt poprawki zakłada zwiększenie kapitału własnego Eximbanku z 15 do 25 bln wonów (z ok. 45 do 75 mld zł). Ma ono na celu umożliwienie zwiększenie kredytowania kontraktów eksportowych, takich jak eksport broni do Polski.