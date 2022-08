Motocrossowcy rozjeżdżali pole. Od rolnika dostali ofertę "pokuty": wycofa skargę, jeśli odpracują szkody

"Dostali pokutę"

– Koniec końców spotkałem się z nimi i sobie porozmawialiśmy. Zapytałem: potrzebne wam to było? Słuchajcie, nie byłoby całej tej sytuacji. Pokazywałem wam: zatrzymajcie się, porozmawiamy. Dostalibyście wtedy zj**kę, i to wszystko. Ale wyście pokazali mi raz palec środkowy, drugi raz palec środkowy i żeście uciekali. We mnie się wtedy zagotowało. Wyznaczyłem 1000 złotych nagrody po to, żeby się z wami spotkać, żeby z wami porozmawiać… - mówi rolnik, cytowany przez portal tygodnik-rolniczy.pl.