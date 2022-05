Motocykliści rozjeżdżają mu pole. Wyznaczył nagrodę za ich wskazanie

czytaj dalej

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie ma dowodów na to, że wirus małpiej ospy uległ mutacji – powiedziała dyrektor wykonawcza agencji WHO Rosamund Lewis. Według organizacji najnowsza fala wirusa rozprzestrzenia się w dużym stopniu drogą płciową, co nie oznacza jednak, że spełnia kryteria dla chorób przenoszonych drogą płciową. Do zakażenia może dojść przy okazji stosunku seksualnego. Wirus "wnika do organizmu przez uszkodzoną skórę, drogi oddechowe, oczy, nos i usta" – wyjaśniają amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). W USA potwierdzono co najmniej dwa przypadki małpiej ospy.