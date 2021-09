Grzegorz Schetyna o decyzji TSUE w sprawie Turowa i nałożeniu kar finansowych na Polskę

Grzegorz Schetyna, poseł Platformy Obywatelskiej i były lider tej partii, komentował w "Faktach po Faktach" decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożeniu na Polskę kar finansowych w wysokości 500 tysięcy euro dziennie w związku z działaniem kopalni w Turowie. Schetyna ocenił, że obecna sytuacja wynika "z zaniechania" obecnej władzy i "polityki, która jest nieskuteczna, bo próbuje pokazywać, że zawsze mamy rację". - Musimy przygotować się do realizacji oczekiwań czeskiej strony - dodał.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował w poniedziałek, że ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości 500 tysięcy euro dziennie. TSUE podał w poniedziałkowym komunikacie, że "tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. i odwiedzenie tego państwa od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia".