TSUE: do Sądu UE wpłynęła skarga Polski. Chodzi o decyzję KE dotyczą potrącenia kar za Turów

Do Sądu Unii Europejskiej wpłynęła skarga Polski o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej o potrąceniu kwot kary pieniężnej, nałożonej postanowieniem wiceprezes TSUE w sprawie dotyczącej kopalni Turów - podał we wtorek Ireneusz Kolowca z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

"Do Sądu UE wpłynęła skarga Polski o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej dot. potrącenia, za okres od 20.09.2021 r. do 17.01. 2022 r., kwot okresowej kary pieniężnej nałożonej postanowieniem wiceprezes TSUE w sprawie C-121/21 R, Czechy/Polska (#Turów)" - poinformował na Twitterze Ireneusz Kolowca z TSUE.

Kary za kopalnię Turów

We wrześniu ubiegłego roku TSUE orzekł, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

W czerwcu ubiegłego roku rozpoczęły się polsko-czeskie rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego Turów, gdy rząd Czech wniósł do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie przedłużenia działalności kopalni niezgodnie z unijnym prawem.

Praga domagała się też wstrzymania wydobycia w ramach środka tymczasowego, na co TSUE wyraził zgodę i nałożył na Polskę karę za jego niewdrożenie i niezaprzestanie wydobycia węgla. Polsko-czeskie rozmowy doprowadziły do porozumienia. Uzgodniono, że Polska ma zapłacić Czechom 35 milionom euro rekompensaty, Fundacja PGE ma przekazać 10 milionów euro krajowi libereckiemu za szkody w środowisku wyrządzone przez górnictwo w Turowie. Mimo zażegnania sporu z Czechami Polska jest zobowiązana do zapłacenia kar nałożonych przez TSUE.