Spór o kopalnię Turów. Minister klimatu: nie jesteśmy w stanie zarządzać procesami energetycznymi w ciągu dnia czy nocy

Spór między Polską a Czechami o kopalnię Turów był jednym z tematów, do których odniósł się minister klimatu Michał Kurtyka w sobotnim programie "Rozmowy o końcu świata" w TVN24, pierwszym z cyklu. - Nie ma magicznego guzika, który pozwoliłby stworzyć obok kopalni Turów inne alternatywne źródło energii, które byłoby w stanie zabezpieczyć polskie potrzeby energetyczne i zabezpieczyć miejsca pracy - przekonywał.

Kurtyka: nie jesteśmy w stanie zarządzać procesami energetycznymi w ciągu dnia czy nocy

Jak podkreślił, "kluczowym wyzwaniem dla nas jest tempo, w jakim jesteśmy w stanie zbudować nowe moce wytwórcze". - Niestety, to jest proces bardzo wieloletni. Obecny system był budowany sto lat. Teraz dajemy sobie 20 lat, żeby zbudować nowy, zeroemisyjny system energetyczny, który będzie w stanie zastąpić ten stary system. Ale z puntu widzenia inwestycyjnego to jest gigantyczne wyzwanie - przyznał Kurtyka.

Jego zdaniem "problemem polskiego systemu energetycznego nie jest - wbrew pozorom - odchodzenie od węgla". - Największym wyzwaniem jest w tym momencie zbudowanie nowych inwestycji. Nie ma technicznych możliwości, byśmy byli w stanie skądś indziej tę energię czerpać. Dlatego tak kluczowe było przyjęcie przeze mnie polityki energetycznej Polski, która zakłada, że w perspektywie 2040 roku z dzisiejszych praktycznie 70 procent węgla w udziale polskiego mixu zejdziemy nawet do 11 procent - stwierdził minister. Jak przekonywał, "to jest rewolucja, o jakiej się w polskim systemie energetycznym nikomu nie śniło". - Musimy tę transformację rozłożyć w czasie. Dać szansę systemom regionalnym i technicznym na dostosowanie się - wskazał minister klimatu.

Energia jądrowa zamiast węgla?

Kurtyka zwrócił uwagę, że sposobem, by Polska była w stanie uniezależnić się od źródeł kopalnych jest m.in. "zbudowanie bardzo dużej ilości mocy jądrowych". - W Unii Europejskiej toczy się dyskusja, czy można w ogóle w ramach Zielonego Ładu w europejskim systemie energetycznym finansować energetykę jądrową. My twierdzimy, że jeśli nie będziemy w stanie, to nie będziemy mieli w jaki sposób zastąpić istniejących mocy - powiedział minister.