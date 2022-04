Kolejne wybuchy w kopalni Pniówek

W czwartek wieczorem doszło do kolejnych wybuchów w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach poinformował, że dziesięciu ratowników zostało poszkodowanych. Siedmiu z nich przetransportowano do szpitali. Stan trzech z nich jest ciężki.

Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego przekazał, że przed godziną 20 doszło do kolejnego wybuchu metanu w rejonie prowadzonej akcji ratowniczej. - Akurat ratownicy wycofywali się. Wycofali się o własnych siłach. Lekarz, który jest tam w bazie stwierdził, że ich stan jest dobry – przekazał. Dyspozytor WUG przyznał, że możliwe, iż między godziną 19.37 a 20.01 mogło dojść na przykład do dwóch wybuchów.

"W kopalni Pniówek w Pawłowicach wieczorem doszło do kolejnych wybuchów. Do zdarzenia doszło podczas pracy ratowników górniczych przy wydłużaniu lutniociągu w chodniku N-12 w rejonie ściany N-6, który miał umożliwiać dojście do poszukiwanych górników w ścianie" - poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa.

"Po dołożeniu kolejnej lutni, w trakcie wycofywania ratowników doszło do kolejnych wybuchów, w wyniku których podmuchy objęły 10 ratowników, którzy ulegli urazom. Wszyscy po wyjechaniu na powierzchnie trafili do okolicznych szpitali, większość z nich na obserwację. Wszyscy ratownicy opuścili zagrożony rejon o własnych siłach. Wybuchy wstrzymały prace przy budowie lutniociągu, a co za tym idzie, również akcję poszukiwawczą siedmiu pracowników, którzy ucierpieli podczas wybuchów, które miały miejsce w środę" - dodano.

Dziesięciu ratowników poszkodowanych, z czego siedmiu trafiło do szpitali

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach przekazał, że dziesięciu ratowników zostało poszkodowanych. Dodał, że wszyscy zostali wyciągnięci na powierzchnię. Siedem osób zostało zabranych do szpitali, w tym jedna - Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Pach poinformował, że "trzech ratowników jest w stanie ciężkim, czterech w stanie określanym jako dobry, a trzech zostało zaopatrzonych na miejscu".

Dodał, że wszyscy byli przytomni oraz wydolni krążeniowo i oddechowo. - Mało jest ran poparzeniowych - mówił. Przekazał, że jeden z pacjentów w ciężkim stanie "miał uraz klatki piersiowej, otarcia, urazy głowy".

Pach przekazał, że poszkodowani trafili do szpitali w Cieszynie, Jastrzębiu-Zdroju, Żorach, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim, Pszczynie i Ochojcu.

Wybuchy metanu w kopalni Pniówek

W środę kwadrans po północy w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchu i zapalenia metanu. Zgodnie z informacjami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy zakład, w rejonie prowadzącej wydobycie ściany N-6 na poziomie 1000 metrów było 42 pracowników. W czasie, gdy akcję prowadziły dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do kolejnego, wtórnego wybuchu. Według JSW obie eksplozje dzieliły niespełna trzy godziny. Pięć osób nie żyje. Poszkodowanych zostało w sumie 25 osób. Akcja ratownicza od wielu godzin prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach. Jastrzębska Spółka Węglowa podała w czwartek rano, że w dalszym ciągu nie udało się odnaleźć siedmiu zaginionych pracowników.

