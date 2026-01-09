Do wypadku doszło w piątek po godzinie 16. Zawał mas skalnych przysypał ładowarkę, w której znajdował się górnik. - Mężczyzna znajduje się we wzmocnionej kabinie pojazdu. Jest przytomny i ratownicy mają z nim kontakt głosowy - informował wtedy rzecznik KGHM.
W sobotę rano KGHM przekazało, że akcja została zakończona, a górnik został wydobyty na powierzchnię.
- Pracownik został bezpiecznie uwolniony z maszyny i obecnie znajduje się pod opieką lekarzy. Jego stan jest dobry, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo Zgodnie z procedurami pracownik zostanie przewieziony do szpitala na obserwację - czytamy w komunikacie.
