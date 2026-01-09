Logo strona główna
Polska

Zakończyła się akcja ratunkowa w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Górnik jest bezpieczny

EN_01400009_0001 (2)
Kopalnia miedzi Polkowice-Sieroszowice. Wideo archiwalne
Źródło: TVN24
Górnik uwięziony w kopalni Polkowice-Sieroszowice na Dolnym Śląsku został uwolniony i bezpiecznie przetransportowany na powierzchnię. "Jego stan jest dobry, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - poinformował rzecznik KGHM Polska Artur Newecki.

Do wypadku doszło w piątek po godzinie 16. Zawał mas skalnych przysypał ładowarkę, w której znajdował się górnik. - Mężczyzna znajduje się we wzmocnionej kabinie pojazdu. Jest przytomny i ratownicy mają z nim kontakt głosowy - informował wtedy rzecznik KGHM.

W sobotę rano KGHM przekazało, że akcja została zakończona, a górnik został wydobyty na powierzchnię.

- Pracownik został bezpiecznie uwolniony z maszyny i obecnie znajduje się pod opieką lekarzy. Jego stan jest dobry, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo Zgodnie z procedurami pracownik zostanie przewieziony do szpitala na obserwację - czytamy w komunikacie.

Kopalnia Polkowice-Sieroszowice
Kopalnia Polkowice-Sieroszowice
Źródło: PIOTR DZIURMAN/REPORTER/East News
pc

Autorka/Autor: asty, mgk/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PIOTR DZIURMAN/REPORTER/East News

Górnictwo KGHM
