Wstrząs w kopalni, ratownicy dotarli do czterech górników

W kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka w sobotę nad ranem doszło do wstrząsu - poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa. Utracono kontakt z 10 pracownikami, trwa akcja ratownicza. Po południu poinformowano, że ratownicy dotarli do czterech górników, ale nie ma z nimi kontaktu.

Do "wstrząsu wysokoenergetycznego połączonego z intensywnym wypływem metanu" doszło o godzinie 3.40. "W rejonie wypadku było 52 pracowników, 42 z nich wyszło o własnych siłach. Do zdarzenia doszło w sobotę o 3:40. Trwa akcja ratownicza" - przekazała JSW. Utracono kontakt z 10 górnikami.

- Poinformowaliśmy rodziny o tym, że zlokalizowaliśmy czterech pracowników i zgodnie z dalszymi procedurami będziemy przystępowali do wytransportowania tych pracowników do bazy, gdzie jest lekarz. Nadal będziemy postępowali zgodnie z toczącą się akcją ratowniczą. Akcja trwa nadal - zaznaczył Marcin Gołębiowski, dyrektor ds. pracy kopalni Zofiówka. - Na chwilę obecną nie mamy kontaktu z tymi pracownikami - dodał.

Premier: zleciłem kontrole w kopalniach

Dodał, że polecił powołanie zespołu składającego się z profesorów krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i innych uczelni technicznych, a także specjalistów ratownictwa górniczego i innych najlepszych ekspertów oraz analityków danych. Jak wyjaśnił chodzi o to, aby "wykluczyć jakieś ewentualne nieprawidłowości, także na przyszłość". - Zaś te dwie katastrofy, które już miały miejsce, wyjaśnić do samego spodu - podkreślił szef rządu.

Kolejny wypadek w kopalni w ciągu kilku dni

Wypadek w kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka to kolejny wypadek w polskiej kopalni w ciągu ostatnich dni. W środę w nocy w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchu i zapalenia metanu. W czasie, gdy akcję prowadziły dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do wtórnego wybuchu. W czwartek wieczorem w kopalni doszło do kolejnych wybuchów metanu.