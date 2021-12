Kopalnia Bielszowice. Szukają drugiego z zasypanych górników. Obszar poszukiwań zawężony do sześciu metrów

"Skrajnie trudna" akcja

W niedzielę w sztabie akcji ponownie pojawił się wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik, by zapoznać się z przebiegiem poszukiwań. Wiceminister ocenił w rozmowie z PAP, że ratownicy wykazują się wyjątkową ofiarnością i profesjonalizmem. - Po raz kolejny udowadniają, że jest to poziom światowy - podkreślił.

Drugi z górników w dobrym stanie

W niedzielę, około godziny 0.30, ratownicy dotarli do pierwszego z dwóch poszkodowanych górników. Jak poinformował rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski, mężczyzna "znajdował się w pozycji bardzo ograniczonej, półsiedzącej, półleżącej". - Znalazł się w pewnej niszy, w której mógł przetrwać do czasu dotarcia do niego ekipy ratowników - powiedział Głogowski.

5.12| Trwa akcja ratunkowa w kopalni Bielszowice, gdzie nadal uwięziony jest górnik. - Kontynuujemy prace związane z udrożnieniem wyrobiska, by do niego dotrzeć - powiedział w niedzielę rano Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej. Drugi z zasypanych górników został wyprowadzony na powierzchnię w nocy. Jest w szpitalu, ale jego stan jest dobry.

Wstrząs w kopalni Bielszowice

Do wstrząsu doszło w sobotę (4 grudnia) przed godziną 9 w tzw. ruchu Bielszowice - części kopalni Ruda, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, w rejonie jednej ze ścian wydobywczych 780 metrów pod ziemią. Jak doprecyzował Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do zdarzenia doszło o godz. 8.52 w rejonie ściany 001Z w pokładzie 504. Jego magnituda wyniosła ok. 2,5. Akcję ratowniczą rozpoczęto ok. 9.30.