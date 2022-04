Wyższy Urząd Górniczy: kolejny wybuch w kopalni Pniówek

Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego przekazał, że przed godziną 20 doszło do kolejnego wybuchu metanu w rejonie prowadzonej akcji ratowniczej. - Akurat ratownicy wycofywali się. Wycofali się o własnych siłach. Lekarz, który jest tam w bazie stwierdził, że ich stan jest dobry – przekazał. Poszkodowani ratownicy trafią do szpitala na badania. Dyspozytor WUG w pierwszych informacjach o zdarzeniu nie dysponował liczbą dotkniętych nim ratowników. Odnosząc się do ram czasowych zdarzenia dyspozytor WUG przyznał, że możliwe, że między godz. 19.37, a 20.01 mogło dojść na przykład do dwóch wybuchów.