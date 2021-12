Góry Stołowe. Pies wpadł do kilkunastometrowej szczeliny. "Zawisł na smyczy, wysmyknął się z niej i poleciał w dół"

W okolicy Kopy Śmierci w Górach Stołowych (Dolnośląskie), pies wpadł do głębokiej szczeliny i spędził w niej kilka godzin. Właściciele o pomoc poprosili ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Używając technik linowych, ratownicy dotarli do czworonoga i wyciągnęli go ze skalnej pułapki.