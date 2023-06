Konwencja Trzeciej Drogi. Hołownia: przychodzimy do was z sześcioma gwarancjami lepszej Polski

Trzecia Droga jest niezbędna, by zakończyć w Polsce wreszcie czas bezprawia i niesprawiedliwości i ustanowić rząd pokoju - mówił w sobotę lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Trzecia Droga to jest pożegnanie sporów, które znacie i powitanie Polski, której chcemy - podkreślił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W sobotę w Grodzisku Mazowieckim odbywa się wspólna konwencja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, która została nazwana "Trzecią Drogą".

Polityk podkreślił, że często słyszą pytania, po co jest Trzecia Droga. - Trzecia Droga jest niezbędna po to, żeby zakończyć w Polsce wreszcie czas bezprawia i niesprawiedliwości, żeby ustanowić rząd pokoju, żeby zacząć wreszcie rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków. Dziś widzimy, jak bardzo to jest ważne - mówił lider Polski 2050.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia na konwencji "Trzecia Droga" PAP/Paweł Supernak

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Trzecia Droga "to jest szacunek dla każdego człowieka". - To jest połącznie tradycji, która w parze może iść z nowoczesnością. To jest ukochanie ojczyzny i chęć bycia w silnej Europie" - mówił prezes PSL. - Trzecia Droga to jest pożegnanie sporów, które znacie i powitanie Polski, której chcemy i której chcecie - dodał.

Hołownia o "sześciu gwarancjach lepszej Polski"

Hołownia zwrócił uwagę, że "ta Polska, to jest Polska, która ze sobą rozmawia, to jest Polska, która robi porządek tam, która przez ostatnich osiem wprowadzano chaos". - To jest Polska, która dzisiaj jest nie tylko na Dolnym Śląsku - mówił.

- Patrzymy wszyscy dziś na Dolny Śląsk. Ja patrzę wiecie gdzie? Niekoniecznie zawsze na Wrocław i zawsze na Bogatynię. Patrzę na Lubin, na to miasto, w którym jeżeli chcesz się dzisiaj zapisać do endokrynologa to możesz na 8 listopada 2029 roku. Z tym wreszcie trzeba zrobić porządek. Ktoś wreszcie tym musi się zając - oświadczył Hołownia nawiązując do zaplanowanych na sobotę wieców PiS i PO na Dolnym Śląsku.

- Dziś przychodzimy do was z sześcioma gwarancjami lepszej Polski, które wprowadzi nasz rząd pokoju, który zbudujemy wraz z innymi ugrupowaniami demokratycznymi w Polsce. Tak, maszerujemy osobno, ale atakujemy razem. Po to, żeby wreszcie w Polsce każdy z nas miał to, na co zasługuje – stwierdził Hołownia.

Kosiniak-Kamysz: nie ma zwycięstwa nad złem bez silnej pozycji Trzeciej Drogi

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Trzecia Droga jest koalicją, która łączy tradycje z nowoczesnością. To sojusz najstarszej i najmłodszej partii w Polsce, gdzie różne historie, doświadczenia, drogi składają się na jedną, wspólną, Trzecią Drogę. - Dla nas bardzo ważne jest, aby była ona wspólna - podkreślił.

- Trzecia Droga jest wspólną drogą dla Polski i Polaków, nie wyklucza nikogo. Ale musi rozliczyć tych, którzy do tej sytuacji doprowadzili. Celem naszym jest odsunięcie od władzy szkodników, którzy zatruli krew bratnią, podzielili, zawłaszczyli nazwy, pojęcia, wartości, wykrzywili jak zwierciadle złym - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL zaznaczył, że Trzecia Droga nie jest w polityce dla stanowisk, czy zajęcia jakiegokolwiek miejsca w parlamencie, ale dla zajęcia w nim "decydującego miejsca" - Nie ma zwycięstwa nad złem bez silnej pozycji Trzeciej Drogi. Nie będziemy kwiatkiem do kożucha. (...) Będziemy radykalnym centrum, radykalnym w walce o sprawy polskie, o przedsiębiorców, rolników, pracowników, niepełnosprawnych, pacjentów, tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Radykalnym w swoich wartościach, radykalnym patriotyzmie i byciu w Unii Europejskiej i centrum, które rozumie że dialog. To, że rozmowa jest podstawą, że nikogo się nie wyklucza. Że rozliczenie nie będzie przez pryzmat legitymacji partyjnych, tylko przez zło, które ktoś wyrządził - powiedział.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że trzecia droga nie jest przeciwko komukolwiek z partii demokratycznych. Jak dodał, do zwycięstwa potrzeba dwóch rzeczy: wiary i odwagi. - Wiary w to, że zmiana jest możliwa i odwagi, żeby podejmować nieoczywiste decyzje - mówił.

- Nam nie brakuje wiary w to, że lepsza przyszłość Polski jest możliwa, jest w naszym zasięgu, po to, aby ją przekazać naszym dzieciom. Nam nie brakuje i nie zabraknie odwagi, żeby pokonać trudności. Wiary w to, że potrafimy zwyciężać i odwagi, żeby zwyciężyć. O to was prosimy, to wam dajemy i tego oczekujemy od całej polski, od was wszystkich - zwrócił się do obecnych na sali prezes PSL.

