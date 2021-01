Zmiana zakresu obowiązywania konwencji stambulskiej. Sejm przyjął poprawkę Senatu

Redakcyjna poprawka Senatu do ustawy wyrażającej zgodę na dokonanie przez prezydenta zmiany zakresu obowiązywania konwencji stambulskiej została w środę przyjęta przez Sejm. Chodzi o zaktualizowanie kwestii zastrzeżeń, które Polska złożyła do konwencji w 2015 roku.

Za przyjęciem poprawki dotyczącej doprecyzowania artykułów, co do których Polska zmienia zastrzeżenia, zagłosowało 426 posłów, jej odrzucenia chciało trzech posłów, zaś 10 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do prezydenta.